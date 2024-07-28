Збірна Самоа з боксу прибула до Парижу для участі в Олімпійських іграх. На жаль, ще до початку змагань помер їхній наставник Ліонель Еліка Фатупаіто.

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Раптова смерть тренера

За інформацією Yahoo News, тренер помер у п'ятницю вранці, 26 липня. Трагедія трапилася в Олімпійському селищі в Сен-Дені. Фатупаіто перебував у кімнаті з одним зі спортсменів, коли йому стало зле. Екстрені служби швидко зреагували, але не зуміли реанімувати тренера.

Медики констатували смерть Фатупаіто внаслідок зупинки серця.

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) висловила співчуття з приводу смерті тренера збірної Самоа.

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) висловлює співчуття сім'ї, друзям та колегам Ліонеля Еліки, національного тренера Самоа з боксу,

– йдеться у заяві IBA.

Нагадаємо, що боксерський турнір у Парижі відбудеться з 27 липня до 10 серпня. Збірна Самоа у змагання представляє один спортсмен. Загалом 24 спортсмени з екзотичної країни братимуть участь у дев’яти дисциплінах на Олімпіаді-2024.