Поставил точку в вопросе: окончательное решение Хави о будущем в Барселоне

Ранее появилась информация, что в случае поражения Барселоны в Эль-Класико, Хове Эрнандесу грозит увольнение. "Каталонцы" минимально проиграли Реалу 21 апреля (3:2).

Перед матчем с Реалом сообщалось, что в случае поражения, как и произошло, Хави могли уволить сразу. Но руководство Барселоны оттягивало это решение.

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Останется ли Хави в Барселоне

24 апреля состоялась встреча главного тренера Барселоны Хави и президента клуба Жоана Лапорты. Они обсуждали продолжение сотрудничества.

Жоан Лапорта настаивает на том, чтобы Хави продолжил работать с командой. Однако решение испанского тренера не изменилось – он желает покинуть клуб в конце сезона-2023/2024.

Стороны так и не пришли к согласию о продолжении сотрудничества несмотря на то, что была информация, что Хави может пересмотреть свое решение.

Вечером должна еще состояться решающая встреча в доме президента, чтобы окончательно поставить точку в вопросе контракта с Хави. Однако руководство Барселоны уже начинает искать ему замену.

Хави Эрнандес возглавил Барселону в ноябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 он привел команду к лидерству в чемпионате Испании.

Напомним, что о решении покинуть Барселону Хави объявил еще зимой 2024 года. Он отметил, что хочет взять годовой отпуск.