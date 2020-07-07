В ближайшее время бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, который тренирует итальянскую "Рому" может остаться без работы.

Об этом сообщает Corriere dello Sport. Руководство клуба недовольно работой Фонсеки после карантина: в трех последних матчах "Рома" трижды проиграла – "Милану" (0:2), "Удинезе" (0:2) и "Наполи" (1:2).

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Португальскому специалисту светит увольнение, если команда не сумеет обыграть "Парму" и "Брешию" в ближайших матчах.

"Волки" за 8 туров до конца чемпионата отстают от топ-четверки на 15 пунктов и даже рискуют пропустить вперед "Наполи" и "Милан".

Отметим, что Паулу Фонсека возглавил Рому только прошлым летом. У руля команды Фонсеку может заменить Лучано Спаллетти, который уже тренировал "Рому", а также экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Что известно о карьере Пауло Фонсеки в "Шахтере"

Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года , Паулу Фонсека за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе.

За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Паулу ушел из клуба непобежденным: вместе с ним "Шахтер" выиграл все кубковые встречи и в течение 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.