Однако для одного клуба услуга будет бесплатной: матчи Шахтера и Днепра-1 будет обслуживать VAR

Судьба чемпионства УПЛ будешь решена уже совсем скоро. УАФ пытается сделать борьбу за титул максимально справедливой.

Матчи Шахтера и Днепра-1 будет до конца сезона обслуживать система VAR. Для "спортклубовцев" такая услуга окажется бесплатной.

Достойно внимания Шахтер приобретет две машины VAR для УПЛ после роковых ошибок арбитров

Все ради справедливости

Шахтер со своей стороны направил письма в Украинскую Премьер-лигу с запросом получения системы VAR на оставшиеся матчи сезона. Лига удовлетворила просьбу "горняков" и утвердила, что за "условия получения оплаты услуг со стороны ФК Шахтер и получение соответствующих писем-согласий от клубов-хозяев" такие системы будут предоставлены "кротам".

На матчах прямого конкурента "горняков" за чемпионство Днепра-1 также будет присутствовать "справедливая". Но вот у динпровского коллектива есть определенные поблажки, поскольку системы VAR на их поединках будет платить УАФ. То есть, для клуба оно будет бесплатным. Решение о такой инициативе было принято на заседании "Комиссии по определению матчей для применения системы ВАА (VAR)", которое состоялось 5 мая.

Кстати говоря. Ранее Комитет арбитров сам определял один матч тура УПЛ, на котором будет работать система VAR.

Следует отметить, что последние поединки и Шахтера и Днепра-1 сопровождались судейскими скандалами. В ворота "горняков" арбитр не засчитал чистый гол Миная, который мог привести к ничьей в матче и потере "кротами" очков во встрече и первой строчке УПЛ. На "спортклубовцев" обрушился шквал критики, в частности, днепрян осуждали в кумовстве по рефери матча против Черноморца. Да вот Днепр-1 впоследствии выдвинул свои аргументы, почему днепряне не имеют права обвинять.