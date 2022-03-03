Основная цель Украины на Паралимпиаде-2022 – остановить войну, – Валерий Сушкевич

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич выступил на пресс-конференции в Пекине перед началом Паралимпиады-2022.

Международный паралимпийский комитет уже отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских играх в Пекине. А вот украинским паралимпийцам чудом удалось добраться до Паралимпийских игр в Пекине.

К слову Сборная Украины в полном составе отправится на Паралимпийские игры-2022

Текст заявления Валерия Сушкевича:

"Мои приветствия вам из Украины. Прежде всего, спасибо за внимание, потому что она сегодня очень важна для нас – Украины, украинцев. Но не только для Украины, она очень важна для всех стран, людей в мире. Потому что сегодня в Украине решается мир.

Я хочу сказать, что мы приехали из Украины и из-за Украины. Многие члены нашей команды едва выбрались из-под бомб, которые есть в Украине сегодня. Это чудо, что нам удалось приехать сюда.

Лично я спал в автобусе последние две ночи. Пришлось спать на полу из-за моих проблем со здоровьем. У остальных членов команды тоже есть разные проблемы с тем, чтобы добраться сюда.

Самый легкий выход из ситуации – отказаться от участия в Паралимпиаде в условиях войны. Но мы не можем допустить отсутствия Украины на Паралимпиаде.

Сегодня большое государство хочет уничтожить мою страну. Но Украина всегда была, есть и будет. Мы – часть олимпийской семьи.

В Харькове уничтожили гимназию для детей, потерявших зрение. Она была одной из самых лучших. Дети из Украины присылают мировому сообществу послание: "Спасите нас. Мы хотим жить". Россия убивает украинских детей.

Сегодня многие члены нашей команды не оставляют телефоны, потому что постоянно контактируют с семьей. Наша армия на своем фронте, защищая Украину, здесь – в Пекине – у нас есть свой фронт.

Надо защитить нашу страну, Европу, мир. Мы хотим остановить войну в Украине, в мире. Мы должны все работать вместе с прекращением войны и обеспечением мира.

Представитель Ямайки сказал в ООН, что сейчас весь мир – это Украина. А Украина – это весь мир.

Хочу сказать о страшной стороне, которую Россия сделала с Украиной и продолжает поступать. 24 февраля Белоруссия и Россия начали войну против Украины. Россия начала ее, когда было олимпийское перемирие. В документах, в которых это прописано есть подпись и России.

Россия нарушает перемирие в третий раз в течение существования олимпийского движения. С точки зрения нас, паралимпийцев, это очень цинично. Россия так поступала дважды в течение Паралимпиад.

Страшнее всего, что Россия запугивает весь мир ядерным оружием. В результате пострадали спортсмены из России и Беларуси. Мы запросили МПК, чтобы этих спортсменов не допустить в Паралимпиаду, потому что их страны нарушают все олимпийские принципы и международные законы.

Сегодня все страны поддерживают Украину в этой войне. Хочу всех поблагодарить за это. Спасибо МПК за очень важное решение – лишить Россию и Беларусь участия на Паралимпиаде. Это очень важное решение, я повторяю. Мы очень-очень благодарны.

Мы должны совершить мир в мире. Наша основная цель на Паралимпиаде – остановить войну. Очень надеюсь, что ее прекратят. Знаю, что моим спортсменам будет сложно выступать здесь. Но в моей стране в эти минуты, возможно, убивают родителей, матерей, сестер, братьев, детей.

Надеюсь, мы все вместе на Паралимпиаде в Пекине", – сказал Сушкевич.

Украина на Паралимпиаде-2022: что известно

Всего Украина на Паралимпиаду-2022 получила 20 лицензий, будут представлять команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.

Паралимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.

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