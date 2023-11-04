Второй ассист за 4 дня: Довбик отдал шикарную голевую передачу в Ла Лиге – видео

В субботу, 4 ноября, Жирона на выезде играет против Осасуны в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги. Коллектив, за который выступают два игрока сборной Украины, подошел к этому матчу в статусе одного из лидеров чемпионата.

Виктор Цыганков только недавно восстановился от травмы и остался на скамейке запасных, а Артем Довбик попал в основной состав. Именно "девятка" Жироны помог своей команде забить первый гол во встрече, пишет 24 Канал.

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Довбик снова отметился результативным действием

26-летний форвард гостей уже на 16-й минуте принял участие в первом взятии ворот соперника. Довбик с партнерами выбежал в быструю контратаку, обыгрался с Савио в стенку и отдал идеальный ассист на полузащитника Ивана Мартина.

Это голевое действие стало уже восьмым для форварда сборной Украины в 12-ти матчах в Ла Лиге. Он уже забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи и делит с Робертом Левандовски шестое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Смотрите видео с ассистом Довбика