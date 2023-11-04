Украинская сказка: Цыганков и Довбик оформили два гола и ассист в игре Жироны – космическое видео

Жирона продолжила свой победный путь в Ла Лиге. Осасуна не устояла перед украинской связкой Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Жирона первой открыла счет во встрече. В голевой атаке гостей не обошлось без следа. Артем Довбик отдал голевую передачу на размочившего нули на табло Мартина. Еще в первом тайме Осасуне удалось сравнять счет 1:1, сообщает 24 Канал.

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Цыганков и Довбык продолжают зажигать

Во втором тайме украинский дуэт в составе Жироны уже стал полным. Ведь на поле вышел Виктор Цыганков, придавший свежесть в игре гостей.

На 55-й минуте хозяева повели в счете 2:1, поэтому "красно-белым" пришлось отыгрываться. С этой задачей подопечные Мичела Санчеса отлично справились.

Меньше 20 минут понадобилось гостям, чтобы сделать цифры на табло 2:2. Довбик запер на дальней стойке передачу с фланга от Гутьерреса.

Через 9 минут Артём уже выступил в роли ассистента. Да еще на кого. На своего земляка Виктора Цыганкова, который становится джокером жирондинцев. Довбик отдал довольно курьезный ассист на правого вингера. Сначала Виктору не дали пробить в одно касание, заблокировав выстрел, но уже на подбор Цыганков пробил мимо голкипера соперника.

Цыганков вывел Жирону вперед 2:3.

Видео голов Довбика и Цыганкова

Уже на последней минуте основного времени мяч в четвертый раз побывал в сетке владений Осасуны. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Жироны 2:4, которая снова по меньшей мере до воскресенья, 5 ноября, станет лидером турнирной таблицы испанского первенства.

Именно 5 ноября мадридский Реал проведет домашний поединок против Райо Вальекано (начало в 22:00). После 12 туров Ла Лиги "красно-белые" набрали 31 балл.

Цыганков забил свой 2-й гол в 11 сыгранных матчах текущего сезона-2023/2024. Для Довбика этот гол и ассист стал 7-м и 4-м соответственно в 15 поединках сезона во всех турнирах. Украинский атакующий дуэт продолжает феериты в Ла Лиге.