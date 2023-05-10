Сын Луческу неожиданно может сменить Реброва в должности главного тренера Аль-Айна

СМИ активно разворачивают вопросы нового главного тренера Аль-Айна. Эмиратский клуб уже активно занимается поисками преемника Сергея Реброва.

Клуб ОАЭ рассматривает сразу несколько кандидатов, которые могут сменить на тренерском кресле Сергея Реброва. Одним из таких может стать Разван Луческу, сын главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу, управляющий греческим ПАОКом.

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Главные претенденты на должность преемника Реброва

Также Аль-Айн просматривает кандидатуру Алфреда Схройдера, ранее возглавлявшего Аякс.

Ранее нынешняя команда украинского наставника рассматривала на должность тренера Марсело Гальярдо, работавшего с аргентинским Ривером Плейтом. Теперь этот список возможных соискателей главного тренера Аль-Айна значительно расширился.

Вернемся в кандидатуру Луческу-младшего. Разван возглавляет ПАОК с июля 2021 года. Контракт румынского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Это уже второй приход Развана на тренерский мостик ПАОКа. Во главе греческой команды Разван провел уже 101 матч (42 из них в текущем сезоне).

За тур до окончания сезона ПАОК под его руководством идет на 4 месте в Суперлиге Греции. За 35 туров подопечные Луческу-младшего набрали 67 баллов. Также команда Развана Луческу 24 мая сразится в финале Кубка Греции против АЕКа из Афин.

Что касается другого претендента на должность тренера Аль-Айна Алфреда Схройдера, нидерландский специалист находится без работы. Ранее успел поработать ассистентом тренера в Барселоне, Витесси и возглавлял Брююгге, Аякс, Хоффенхайми, Твенте.

Что касается Марсело Гальярдо, то специалист из Аргентины тоже находится без клуба. За свою карьеру возглавлял всего два клуба – Насьональ и Ривер Плейт.

Все трое имеют хорошие шансы возглавить Аль-Айн. Нынешнего наставника эмиратского клуба Сергея Реброва активно сватают в сборную Украины. Ведь контракт украинца с Аль-Айном истекает по окончании сезона-2022/2023. Также текущий сезон станет последним в Аль-Айне для правого вингера украинской сборной Андрея Ярмоленко. Клуб не будет продлевать контракт с капитаном "сине-желтых".

К слову. Аль-Айн за тур до конца сезона идет на втором месте в Про-лиге ОАЭ, имея в своем активе 51 балл. До лидера сезона Шабаб Аль-Ахли отставание в 3 очка. Впереди у команды Реброва также два полуфинала в Кубке Этисалат против дубайского Аль-Насра.