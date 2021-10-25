Организаторы Олимпиады-2022 заявили о строгих ограничениях во время проведения Игр

Оргкомитет Пекин-2022 опубликовал требования к участникам Олимпиады-2022 в Пекине и условия проведения Игр. В Пекине будут действовать строгие антиковидные протоколы.

Спортсменов ограничат в движении

Участник Олимпиады-2022 может избежать 21-дневного карантина, только тогда, когда вакцинируется всеми компонентами. Прививку следует сделать не менее чем за 14 дней до отъезда в Китай.

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Спортсмены, имеющие медицинские противопоказания, могут быть освобождены от вакцинации.

Сообщается, что в Пекине будут действовать строгие антиковидные протоколы, чтобы как можно скорее выявить зараженных инфекцией лиц и их контакты. Спортсменам придется каждый день сдавать тесты на COVID-19 и вести отчет в специальном приложении.

К тому же на Играх будет работать так называемая замкнутая система регулирования. Участники Олимпиады будут передвигаться только по заданным маршрутам. То есть эта система охватит прибытие и отъезд, транспорт, размещение, питание, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия.

Такие зоны будут организованы в трех городах – Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Зимняя Олимпиада 2022 состоится в Пекине и продлится с 4 по 20 февраля.