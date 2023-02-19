Забил за обидчиков Зозули: украинский эксигрок Карпат положил красивый гол в Испании – видео
Источник:GRADA Bpro
Украинцы продолжают отмечаться голевыми действиями в Европе. В этот раз своим дебютным голом наш соотечественник отличился в Испании.
Бывший защитник Карпат Орест Лебеденко забил свой первый гол в составе Депортиво. Украинец отличился в ворота Талавера.
Достойно внимания Лига чемпионов под вопросом: Неймар получил жуткую травму в матче за ПСЖ - фото и видео
Дебютный гол в Испании
Украинский крайний защитник недавно присоединился к Депортовно даром. Спустя месяц Лебеденко уже отмечается своим первым голом. Легендарный Депортиво выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Украинец изо всех сил помогает своему действующему клубу вернуться на прежние высоты. Кстати, гол украинца стал единственным в матче, а значит, и победным.
Лебеденко на 30-й минуте встречи сначала умело обработал мяч, а впоследствии сильно пробил по воротам голкипера Талавера. Украинец с дальней дистанции мощно отправил "круглого" в нижний угол ворот, у голкипера не было шансов спасти свою команду. Таким образом, Депортиво поднялось на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Алькоркона всего на одно очко (только первое место третьего дивизиона позволяет команде перебраться в Сегунду).
Видео гола Ореста Лебеденко:
Карьера Ореста Лебеденко
- Воспитанник Карпат, выступавший за "львов" до 2019 года. Зимой того же года он перебрался в испанское Луго.
- Уже через год Лебеденко вернулся на Украину, где на правах аренды выступал за донецкий Олимпик. В июне 2021 года его аренда закончилась, и Орест приехал обратно в Испанию.
- Луго стало первым клубом в зарубежной карьере Лебеденко.
- В своем последнем сезоне за Луго левый защитник провел 13 матчей.
- За свою карьеру отыграл 116 поединков, в которых забил один гол и отдал 8 ассистов. Также в его пассиве 15 желтых карточек и одно изъятие.