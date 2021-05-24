Opta: Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А

Сезон-2020/2021 стал для Руслана Малиновского одним из лучших в карьере. Футболист показал яркую игру за Аталанту, которую не смогли не отметить эксперты.

Награда Малиновского

Аталанта Руслана Малиновского поражением от Милана (0:2) завершила сезон в Серии А. Украинец отыграл весь матч, но не сумел запомниться результативными действиями.

Стоящее Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии

Спортивная аналитическая компания Opta из Великобритании не обошла в стороне игру атакующего полузащитника в сезоне. Эксперты включили Малиновского в символическую команду Серии А.

Малиновский расположился в компании Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, своего партнера по команде Луиса Муриэля и других не менее известных футболистов итальянского чемпионата.

В сезоне-2020/2021 Руслан стал настоящим лидером команды, особенно это было видно во второй части чемпионата. За Аталанту Малиновский сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Футболист сборной Украины стал лучшим ассистентом Серии А.

Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2023 года. Однако игрой украинца заинтересовались Челси и Интер. Специализированный портал Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 21 миллион евро.