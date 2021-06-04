Определился лучший игрок матча Украина – Северная Ирландия

В четверг, 3 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 сыграла контрольный матч против Северной Ирландии. Встреча прошла в Днепре и завершилась минимальной победой сине-желтых со счетом 1:0.

Лучший игрок

Самым полезным игроком контрольного поединка Украина – Северная Ирландия по оценкам InStat стал защитник украинской сборной Александр Караваев.

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В спарринге с британцами рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 343 балла. В активе динамовца за 90 минут было 116 ТТД с браком 16%, он выиграл семь единоборств из 11-ти, сделал две удачные обводки, один отбор, три перехвата и семь подборов, записав в актив голевую передачу.

В тройку лучших игроков матча также вошли Николай Матвиенко (303 балла) и Георгий Бущан (298 баллов).

Следующий товарищеский поединок против Кипра сборная Украины проведет 7 июня, после чего начнет подготовку к первому матчу Евро-2020 против сборной Нидерландов.