Определились все участники Рождественской гонки: у Украины один из самых ярких составов
Источник:chiemgau-arena
Организаторы Рождественской гонки назвали полный список участников старта. 10 пар будут соревноваться за победу.
Лидеры пропустят предновогодний старт
Украина выступит в рождественском шоу уже 14-й раз. В этом году на дистанцию выйдет Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
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Эта пара впервые вместе выступит в Рождественской гонке. В предыдущие годы Пидручный участвовал в гонке с Анастасией Меркушиной в 2019-м и с Витой Семеренко в 2020-м. А Джима соревновалась с Решем в 2017-м и с Артемом Примой в 2018-ом.
Кроме украинской пары на дистанцию выйдут две команды из Германии, а также представители Италии, Австрии, Украины, Чехии, Канады, Швейцарии, России и Финляндии.
Участники Рождественской гонки:
- Германия-1: Ванесса Гинц / Бенедикт Долль
- Германия-2: Янина Геттих / Эрик Лессер
- Австрия: Лиза Тереза Гаузер / Феликс Ляйтнер
- Италия: Доротея Вирер / Лукас Гофер
- Канада: Эмма Ландер / Скотт Гоу
- Украина: Юлия Джима / Дмитрий Пидручный
- Чехия: Маркета Давидова / Михал Крчмаж
- Финляндия: Мари Эдер / Теро Сеппала
- Швейцария: Лена Гекки / Йоша Буркгальтер
- Россия: Евгения Буртасова / Матвей Елисеев
Рождественское шоу пропустят лидеры Кубка наций – представители Норвегии и Франции.Обратите внимание! Рождественская гонка состоится во вторник, 28 декабря. Она будет состоять из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования. Победители будут определяться непосредственно в преследовании. Начало масс-старта в 19:00 по киевскому времени, преследование – в 20:00.
Рождественские гонки проводили в Рупольдинге до 2001-го года включительно. Затем шоу-гонку перенесли на арену стадиона "Шальке" в немецком Гельзенкирхене. Однако в этом году, как и в 2020-м, из-за коронавирусных ограничений мероприятие состоится в Рупольдинге.
Победы украинцев в Рождественских гонках
- Украинцы дважды побеждали в традиционном предновогоднем шоу.
- Впервые это удалось Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле. В 2008-м году они возглавили пьедестал.
- В 2014-м Валентина Семеренко и Сергей Семенов одержали победу в шоу-гонке.