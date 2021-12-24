Определились все участники Рождественской гонки: у Украины один из самых ярких составов

24 декабря 2021 , 12:38
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Источник:

chiemgau-arena

Организаторы Рождественской гонки назвали полный список участников старта. 10 пар будут соревноваться за победу.

Лидеры пропустят предновогодний старт

Украина выступит в рождественском шоу уже 14-й раз. В этом году на дистанцию выйдет Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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Эта пара впервые вместе выступит в Рождественской гонке. В предыдущие годы Пидручный участвовал в гонке с Анастасией Меркушиной в 2019-м и с Витой Семеренко в 2020-м. А Джима соревновалась с Решем в 2017-м и с Артемом Примой в 2018-ом.

Кроме украинской пары на дистанцию выйдут две команды из Германии, а также представители Италии, Австрии, Украины, Чехии, Канады, Швейцарии, России и Финляндии.

Участники Рождественской гонки:

  1. Германия-1: Ванесса Гинц / Бенедикт Долль
  2. Германия-2: Янина Геттих / Эрик Лессер
  3. Австрия: Лиза Тереза Гаузер / Феликс Ляйтнер
  4. Италия: Доротея Вирер / Лукас Гофер
  5. Канада: Эмма Ландер / Скотт Гоу
  6. Украина: Юлия Джима / Дмитрий Пидручный
  7. Чехия: Маркета Давидова / Михал Крчмаж
  8. Финляндия: Мари Эдер / Теро Сеппала
  9. Швейцария: Лена Гекки / Йоша Буркгальтер
  10. Россия: Евгения Буртасова / Матвей Елисеев

Рождественское шоу пропустят лидеры Кубка наций – представители Норвегии и Франции.

Обратите внимание! Рождественская гонка состоится во вторник, 28 декабря. Она будет состоять из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования. Победители будут определяться непосредственно в преследовании. Начало масс-старта в 19:00 по киевскому времени, преследование – в 20:00.

Рождественские гонки проводили в Рупольдинге до 2001-го года включительно. Затем шоу-гонку перенесли на арену стадиона "Шальке" в немецком Гельзенкирхене. Однако в этом году, как и в 2020-м, из-за коронавирусных ограничений мероприятие состоится в Рупольдинге.

Победы украинцев в Рождественских гонках

  • Украинцы дважды побеждали в традиционном предновогоднем шоу.
  • Впервые это удалось Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле. В 2008-м году они возглавили пьедестал.
  • В 2014-м Валентина Семеренко и Сергей Семенов одержали победу в шоу-гонке.
Автор: Дарина Жданович