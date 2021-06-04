Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в отборе Евролиги-2021

Сборная Украины по пляжному футболу узнала своих соперников в отборе Евролиги-2021 в дивизионе А. Украинцы встретятся с национальными командами из топ-35 мирового рейтинга.

Соперники "сине-желтых"

Украинская сборная в группе А сыграет против Португалии, Германии и Азербайджана. Самый жаркий матч будет против португальцев – лидеров мирового рейтинга сборных по пляжному футболу.

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Украина же в этом рейтинге занимает 18 месте. Другие соперники Германия и Азербайджан – 28 и 31 позиции соответственно. Свои матчи команда Николая Костенко сыграет с 16 по 20 июня в Назаре (Португалия). Каждая сборная сыграет по три поединка, после чего будет составлена итоговая таблица. По ней будет определено 8 лучших команд, которые попадут в Суперфинал.

Матчи Суперфинала будут проходить с 8 по 12 сентября опять же в Португалии, но уже в Фигейра-да-Фош.

Состав других групп отборочного турнира Евролиги-2021

Группа В: Швейцария, Италия, Франция, Польша

Швейцария, Италия, Франция, Польша Группа С: Россия, Испания, Беларусь, Турция

Во время подготовки к Евролиге в Кишиневе "сине-желтые" сыграют два товарищеских матча против Молдовы (8-9 июня).