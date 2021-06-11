Определились полуфиналисты Кубка Стэнли: календарь матчей

Кубок Стэнли приближается к своему окончанию. Определились четыре команды, которые и будут бороться за главный трофей НХЛ.

Последним участником полуфинала стала команды Вегас Голден Найтс. "Рыцари" обыграли Колорадо в шестом матче. При этом первые два матча серии выиграли именно хоккеисты Колорадо. А после этого Вегас выдал серию из четырех побед подряд.

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В полуфинале Вегас сыграют против Монреаль Канадиенс. Другую полуфинальную пару составили Тампа-Бэй Лайтнинг и Нью-Йорк Айлендерс.

Первыми в полуфинале сыграют Тампа-Бэй и Айлендерс. Их матч состоится 13 июня. 14 июня (ночь на 15 июня в Украине) свой первый матч проведут Вегас и Монреаль. В дальнейшем команды будут играть через день – 15, 17 и 19 июня запланированы матчи Тампа-Бэй и Айлендерс. При необходимости дополнительные матчи состоятся 21, 23 и 25 июня. А 16, 18 и 20 июня – Вегас и Монреаль (дополнительные даты 22, 24 и 26 июня).

В финал кубка Стэнли выйдут победители каждой пары, которые одержат четыре победы.