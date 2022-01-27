Определились финалистки Australian Open: у турнира будет новая победительница
Источник:24 канал
Определились обе теннисистки, которые сыграют в финале Australian Open. Австралийка Эшли Барти имеет возможность впервые в карьере выиграть домашний турнир.
Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно вышла в финал Australian Open. В полуфинале она обыграла американку Мэдисон Киз 6:1, 6:3 чуть больше, чем за один час.
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В целом Барти не отдала соперницам на этом турнире ни одного сета. И начала она с украинки Леси Цуренко.
Барти до этого никогда не выигрывала Australian Open. И даже не выходила в финал турнира. В 2020 году она остановилась за шаг до этого, уступив в полуфинале.
Кроме того, Барти стала первой за 42 года австралийкой, которая вышла в финал Australian Open.
Ее соперницей в финале будет американка Даниэль Коллинс. Сейчас она занимает 30-е место в рейтинге WTA. Но после турнира поднимется как минимум на десятое место. Она до этого никогда не играла в финалах турнира Grand Slam, а ее лучшее достижение – полуфинал Australian Open в 2019 году. Тогда же она достигла и самой высокой точки в рейтинге WTA – 23-е место.
Соответственно, на Australian Open будет победительница, которая никогда не выигрывала этот турнир.
Обе теннисистки уже заработали по 1,575 миллиона долларов за выход в финал. Победительница же получит еще 1,3 миллиона долларов к этой сумме.Финал Australian Open среди женщин состоится в субботу, 29 января. Начало в 10:30 по киевскому времени.
Теннисистки между собой на корте в одиночном разряде играли четыре раза. Трижды победу праздновала Барти. И лишь в 2021 году на турнире в австралийской Аделаиде Коллинс оказалась сильнее.
В финале Australian Open эксперты отдают предпочтение Барти. На то, что она получит титул, в букмекерской компании Favbet выставили коэффициент 1,21. На победу Коллинс – 4,7.
Также можно сделать ставку на то, с каким счетом по сетам закончится матч. Учитывая, что предыдущие матчи Барти выиграла со счетом 2:0, то именно такой итог матча в ее пользу получил самый низкий коэффициент – 1,61.