Определены знаменосцы Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2020

Во вторник, 24 августа, состоится церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио-2020. Церемония открытия состоится на Олимпийском стадионе в Токио.

Как и на Олимпиаде в Токио, на Паралимпийских играх впервые в истории у каждой страны будет по два знаменосца – мужчина и женщина. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет в контексте позиции отстаивания принципов гендерного равенства.

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Нести украинский флаг на Паралимпийских Играх в Токио будут два представителя сборной Украины в плавании: Виктор Смирнов и Елизавета Мерешко.

Церемония открытия Паралимпийских Игр в Токио состоится во вторник, 24 августа. Начало – в 14: 00 по Киеву.

Кто такие Виктор Смирнов и Елизавета Мерешко

Виктор Смирнов – один из самых опытных украинцев на Паралимпиаде в Токио, он будет соревноваться среди спортсменов с нарушением зрения. На его счету 16 медалей, которые он выиграл на протяжении четырех Паралимпиад, шесть из которых – "золотые": в Афинах в 2004 году пловец получил пять золотых наград (100 метров на спине и баттерфляем, 200 метров вольным стилем и комплексом, а также 400 метров вольным стилем).

Еще одно "золото" Смирнов получил в 2012 году на дистанции 100 метров баттерфляем. На последней Паралимпиаде пловец выиграл одну серебряную награду: в финале дистанции 200 метров комплексом он проплыл со вторым временем.

Елизавета Мерешко будет представлять Украину в классе плавания среди спортсменок с нарушением подвижности. В активе 29-летней пловчихи пять наград на предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, четыре из которых – "золотые": 50 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем и брассом, а также 400 метров вольным стилем.