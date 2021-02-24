В Киеве 19-21 февраля 2021 года состоялся юбилейный 15-й чемпионат Украины по сквошу. Участие в нем приняло 83 спортсмена. Это наибольшее количество участников за все годы проведения чемпионата.

В лидерские позиции вышло 8 спортсменов, которые вели между собой напряженную борьбу. В итоге победителями стали Валерий Федорук и Надежда Усенко.

Валерий Федорук стал пятикратным чемпионом Украины.

Надежда Усенко в возрасте 21 года стала семикратной чемпионкой Украины.

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Также по результатам турнира две юные звезды взошли на пьедестал – это София Зражевская (14 лет) и Дмитрий Щербаков (15 лет)

Турниру присвоен национальный уровень (National Level), а также внесен в календарь PSA (Профессиональной ассоциации сквоша).

Сквошисты, имеющие лицензию игрока от PSA и участвовавшие в чемпионате, получили соответствующие баллы в рейтинге Профессиональной ассоциации. Это предоставляет дополнительную возможность реализации индивидуальных спортивных достижений в таком виде спорта как сквош.

Впереди спортсменов ожидает чемпионат Европы по сквошу. В этом году планируется участие именно в двух командных чемпионатах: мужская команда будет играть в третьем дивизионе (14 – 17 июля Team Championships Division 3 2021 – PROVISIONAL Ljubljana Slovenia ESF Championships), женская команда будет играть во втором дивизионе (25 – 28 августа European Team Championship Div 1 & 2 2021 PROVISIONAL Helsinki Finland ESF Championships).