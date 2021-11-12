Опоздал на 3 минуты: звездный футболист стал первой жертвой штрафов Хави в Барселоне

Нападающий Усман Дембеле вновь попал в неприятную ситуацию и пошатнул свою репутацию перед новым тренерским штабом Барселоны.

Первый штраф за Хави в Барселоне заплатит Дембеле. Он опоздал на базу на 3 минуты, приехав в 8:33 по местному времени.

Коротко о главном Хави ввел ряд жестких правил в Барселоне: список

Занятие начиналось в 10:00, а по правилам футболисты должны прибывать на базу за полтора часа до начала.

Действующий контракт Усмана с Барселоной рассчитан до лета 2022-го, за француза в свое время заплатили 135 млн евро.

Система штрафов Хави: что известно

Хави решил радикальным способом бороться с ситуацией, которая сложилась в клубе. В частности – с отношением футболистов к своей работе.

В клубе снова вернули систему штрафов за нарушения. Их убрали после того, как команду покинул Луис Энрике. Но Хави хочет их вернуть, ведь во времена Гвардиолы они дали результат.

При этом штрафы за нарушения будут расти не в арифметической, а геометрической прогрессии. Для примера, за первое опоздание на тренировку футболист заплатит 100 евро штрафа. За второе – 200 евро. Третье опоздание обойдется ему уже в 400 евро. По данным журналистов, некоторые игроки во времена Луиса Энрике "насобирали" 6 тысяч евро штрафов за один сезон.