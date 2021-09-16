Оплатил лечение ребенка и подарил виллу: красивая история гениального тренера Челси Тухеля

Томас Тухель является не только классным тренером, но и замечательным человеком с большим и добрым сердцем. Немец сделал огромный подарок для домохозяйки, работавшей в его доме.

Доброе сердце Тухеля

Немецкий специалист в 2018 году возглавил ПСЖ и переехал вместе с семьей в Париж. Томас Тухель нанял женщину, которая бы помогала его семье в доме с домашними делами. Уроженка Филиппин быстро подружилась с семейством наставника.

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Тухель не мог понять, почему женщина постоянно выглядит уставшей. Специалист решил разобраться в проблеме. Как оказалось, что женщина работает на нескольких работах, чтобы заработать деньги и спасти своего ребенка от серьезной болезни.

После этого Томас немедленно оплатил все лечение ребенка. Женщине больше не пришлось разрываться между несколькими местами работы. Однако на этом немецкий тренер не остановился и сделал еще один подарок.

Переезжая в Лондон, Томас и его семья со слезами на глазах прощались со своей работницей. Перед отъездом Тухель сделал новой подруге семьи презент – вручил женщине ключи от роскошной виллы на Филиппинах. Вот такое большое сердце у гениального футбольного тактика. Томас Тухель – человек с большой буквы "Ч".