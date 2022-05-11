Оно меня уже так зае*ало, – Поворознюк о популярности после выхода трека "Вова, еб*ш их"

Президент Ингульца Александр Поворознюк стал звездой Интернета после выхода трека с его участием "Вова, еб*ш их". Также у него появилось много поклонников.

Поворознюк: Я не привык к такому вниманию к своей персоне

В первые дни полномасштабной войны Александр Поворознюк записал эмоциональное обращение в поддержку Владимира Зеленского. Это видео сразу же заполонило инфопространство страны.

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Но наибольшую популярность президенту Ингульца добавил трек при его участии, выпущенном командой МюслиUA.

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Поворознюк рассказал, как вирусный трек придал ему популярность.

Честно, оно меня уже так зае*ало. Ну честно, бл*ть. Я ездил за бронежилетами на словенскую границу. На заправку только зайдешь, дизеля нет, но для вас есть, давайте только селфи сделаем. Это просто пи*дец. В ресторан вошел, хочу рассчитаться, говорят: "Нет не надо". Я еду куда-то, говорю: "Ребята, давайте вы пойдете, рассчитаетесь за дизель, заправимся и поедем дальше". Но меня и в машине нашли, – сказал президент Ингульца.

Потом говорят: "Александр Григорьевич, вы наденьте балаклаву, и в ней пойдите, может вас так не узнают". Я не привык к такому вниманию своей персоны. Поэтому мне немного дико, если честно.

Первая реакция на трек

Поворознюк рассказал, как узнал песню и какой была его реакция. Он был в шоке, но сам трек ему понравился.

Также после этого агробизнесмена из Кировоградщины начали писать украинские артисты о будущем сотрудничестве, о Поворознюке подчеркнул, что сейчас это будет не к месту. Поэтому его раздражают подобные сообщения.

Президент Ингульца также рассказал, что хотел встретиться с Владимиром Зеленским. Он даже знает, что скажет ему при первой встрече.

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, трек "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумную популярность, встреча с оккупантами, о том, как война повлияла на посевную и будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке

Эмоциональный разговор Поворознюка о войне и политике: смотрите видео