Битва претендентов на медали УПЛ: онлайн-трансляция матча Рух – Днепр-1

В среду, 1 ноября, состоится перенесенный матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Рух на своем поле будет принимать Днепр-1. Онлайн-трансляция игры будет доступна на сайте 24 канала.

В 18.00 на поле "Арены Львов" выйдут коллективы, которые находятся в верхней части турнирной таблицы УПЛ. Обе команды потеряли очки в последнем туре, поэтому будут максимально мотивированы реабилитироваться перед своими болельщиками, пишет 24 Канал.

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Битва претендентов на еврокубковую зону

Перед очной встречей команды соседствуют в турнирной таблице и имеют все шансы закончить осеннюю часть сезона в топ-3. Подопечные Юрия Максимова расположились на четвертом месте, а львовяне – на пятом. Разница между соперниками составляет только одно очко.

В прошлом туре Рух сыграл в нулевую ничью с Александрией и продолжил свою беспроигрышную серию в УПЛ до 5 матчей, днепряне при этом разгромно уступили возглавляющему турнирную таблицу Кривбассу и прервали свою пятиматчевую победную серию в чемпионате.



Статистика команд в преддверии матча Рух – Днепр-1 / фейсбук Руха

Всего команды провели между собой 7 официальных матчей в истории, и гости имеют большое преимущество в очных встречах – 5 раз триумфовали днепряне и еще по одному разу была зафиксирована ничья и победа львовян, разница голов 16:10.

Почти все поединки между соперниками заканчивались голевой феерией, так что болельщики могут и сейчас надеяться на открытую игру.

Смотрите матч Рух – Днепр-1