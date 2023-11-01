О 18:00 на поле "Арени Львів" вийдуть колективи, які знаходяться у верхній частині турнірної таблиці УПЛ. Обидві команди втратили очки в останньому турі, тому будуть максимально вмотивовані реабілітуватися перед своїми вболівальниками, пише 24 Канал.

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Битва претендентів на єврокубкову зону

Перед очною зустріччю команди є сусідами по турнірній таблиці й мають усі шанси закінчити осінню частину сезону в топ-3. Підопічні Юрія Максимова наразі розташувались на четвертому місці, а львів'яни – на п'ятому. Різниця між суперниками складає лише одне очко.

У минулому турі Рух зіграв у нульову нічию з Олександрією та продовжив свою безпрограшну серію в УПЛ до 5 матчів, дніпряни при цьому розгромно поступилися Кривбасу, який наразі очолює турнірну таблицю, та перервали свою п'ятиматчеву переможну серію в чемпіонаті.



Статистика команд напередодні матчу Рух – Дніпро-1 / фейсбук Руха

Усього команди провели між собою 7 офіційних матчів у історії, і гості мають велику перевагу в очних зустрічах – 5 разів тріумфували дніпряни та ще по одному разу була зафіксована нічия та перемога львів'ян, різниця голів 16:10.

Майже всі поєдинки між суперниками закінчувалися гольовою феєрією, то ж уболівальники можуть і зараз сподіватися на відкриту гру.

Дивіться матч Рух – Дніпро-1