Они – такие же люди, как и мы, только французы, – тренер сборной Украины Петраков

Сборная Украины по футболу в субботу, 4 сентября проведет матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Франции. Накануне игры главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию.

Едва ли не первый вопрос, который задали Петракову – потеря Зинченко перед игрой. В матче против Казахстана игрок получил желтую карточку и будет вынужден пропустить игру против Франции.

"У нас есть кем заменить Зинченко. Карточки сейчас пойдут у всех команд, игроки будут пропускать матчи. Перед матчем увидите, кто заменит Александра", – не стал раскрывать всех деталей Петраков.

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Зато он заверил, что остальные футболисты, участие которых в этом матче было под вопросом – все-таки могут сыграть. Речь идет о Яремчуке, которого заменили в первом матче, а также Степаненко, который пропустил матч из-за отравления. Так же могут выйти на поле Зубков и Харатин.

Не обошлось и без вопросов насчет Караваева. Игрок получил немало критики в свой бой после игры с Казахстаном.

"Очень много стрел полетело. Это футбол, командный вид спорта. Все ошибаются. К взятию ворот всегда приводит цепь ошибок. Караваев многим помог сборной Украины, в футболе многое бывает. Ребята помогли ему отойти. Сейчас Караваев себя чувствует хорошо, мы на него рассчитываем", – заявил Петраков.

Что касается сборной Франции, то тренер заявил, что "нужно играть в футбол, никого не бояться. Они – такие же люди, как и мы, только французы". И даже потеря ведущих игроков не делает сборную Франции слабее.