Чи не перше питання, яке задали Петракову – втрату Зінченка перед грою. У матчі проти Казахстану гравець отримав жовту картку і буде змушений пропустити гру проти Франції.

"У нас є ким замінити Зінченка. Картки зараз підуть у всіх команд, гравці будуть пропускати матчі. Перед матчем побачите, хто замінить Олександра", – не став розкривати всіх деталей Петраков.

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Натомість він запевнив, що решта футболістів, участь яких в цьому матчі була під питанням – таки можуть зіграти. Мова йде про Яремчука, якого замінили у першому матчі, а також Степаненка, який пропустив матч через отруєння. Так само можуть вийти на поле Зубков та Харатін.

Не обійшлося і без питань щодо Караваєва. Гравець отримав чимало критики у свій бій після гри з Казахстаном.

"Дуже багато стріл полетіло. Це футбол, командний вид спорту. Усі помиляються. До взяття воріт завжди призводить ланцюг помилок. Караваєв багато чим допоміг збірній України, у футболі багато що буває. Хлопці допомогли йому відійти. Зараз Караваєв себе почуває добре, ми на нього розраховуємо", – заявив Петраков.

Щодо збірної Франції, то тренер заявив, що "потрібно грати у футбол, нікого не боятися. Вони – такі ж люди, як і ми, тільки французи". І навіть втрата провідних гравців не робить збірну Франції слабшою.