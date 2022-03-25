Они не в своем уме, – Срна резко отреагировал на желание России провести чемпионат Европы

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна прокомментировал информацию о том, что Россия подала заявку на проведение финальной части Евро в 2028 или 2032 году.

Живут в другом мире

Ожидалось, что Великобритания и Ирландия будут единственными претендентами на проведение чемпионата Европы-2028, но в последний момент Турция и Россия выдвинули свои кандидатуры.

К слову Это не та помощь, которая нам нужна, – Срна раскритиковал руководство европейских лиг

"Не могу поверить, что они сделали это. Они все должны сесть в тюрьму из-за того, что сделали. Они, наверное, шутят. Они сошли с ума. Живут в своем мире, не с нами", – сказал Дарио Срна.