Они не в своем уме, – Срна резко отреагировал на желание России провести чемпионат Европы
25 марта 2022 , 17:46Читати новину українською
Источник:ITV
Директор по футболу Шахтера Дарио Срна прокомментировал информацию о том, что Россия подала заявку на проведение финальной части Евро в 2028 или 2032 году.
Живут в другом мире
Ожидалось, что Великобритания и Ирландия будут единственными претендентами на проведение чемпионата Европы-2028, но в последний момент Турция и Россия выдвинули свои кандидатуры.
К слову Это не та помощь, которая нам нужна, – Срна раскритиковал руководство европейских лиг
"Не могу поверить, что они сделали это. Они все должны сесть в тюрьму из-за того, что сделали. Они, наверное, шутят. Они сошли с ума. Живут в своем мире, не с нами", – сказал Дарио Срна.
- Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил передать право на проведение Евро-2028 Украине.
- А президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Евро у нас уже было, поэтому лучше провести чемпионат мира в Украине.