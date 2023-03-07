Экс-футболиста Зари выгонят из немецкого клуба из-за флага России на бутсах

Опорник немецкого Ганновера и сборной Камеруна Гаэль Ондуа жалуется на отсутствие игровой практики на клубном уровне. А никто не говорил, что причастность к России не погубит его карьеру.

27-летний футболист в сезоне-2022/2023 провел в футболке Ганновера два матча, а суммарно лишь скудные 50 минут. Такое недоверие тренерского штаба немецкого клуба возмутило Гаэля Ондуа, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Ондуа: Нет никакого шанса, что я выйду на поле в этом сезоне

Тот подверг критике решение клуба, не выпускать его на футбольное поле. Ганновер укажет на дверь футболисту, открыто называющего себя россиянином, хотя является уроженцем вообще другого континента – Африки.

По словам Ондуа, даже всколыхнувшие Ганновер проблемы не заставили тренерский штаб дать ему шанс: "В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на ряд поражений в последних турах. Нет никакого шанса, что я выйду на поле в этом сезоне".

К слову. Контракт Гаэля Ондуа с Ганновером рассчитан до конца июня 2023 года.

По его мнению, причины вполне ясны и связаны с чемпионатом мира и Россией, куда Ондуа переехал с семьей раньше. В клубе футболист отмечен с двумя паспортами Камеруна и России и выступал на ЧМ-2022 в Катаре с российским флагом на бутсах.

Думаю, причины вам ясны. Все видели, что произошло после чемпионата мира. Со мной – футболистом, указанным в клубе как российский гражданин. И считающий, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И сейчас я плачу за это. Если вы просто хотели узнать, куда я скрылся, это все,

– сказал опорник.

"Когда ты выбрал свое любимое дело, то нужно идти до самого конца. Несмотря на все. Что бы ни произошло. Обязательно будут трудности и неприятности, но главное – это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал и иду до конца. Знаю, что будет нелегко. А также – что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда нужно стараться", – добавил Ондуа.

Имел причастность к УПЛ и выступал в стране-террористе