МЮ потеряет основного голкипера: вариант по возвращению де Хэа становится все более реальным

Уже этой зимой Манчестер Юнайтед на довольно продолжительный срок может потерять первый номер команды. Андре Онана решил помочь сборной Камеруна на Кубке африканских наций.

27-летний голкипер попытается пройти со сборной Камеруна весь путь в Кубке африканских наций. В целом турнир будет проходить с 13 января по 11 февраля 2024 года.

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Поэтому Манчестер Юнайтед на этот срок может потерять основного голкипера команды, кое-где отличающегося не столь уверенной, как более курьезной игрой. Онана, несмотря на сложное для "красных дьяволов" время, покинет команду ради интересов сборной.

В текущем сезоне-2023/2024 Онана провел с МЮ 14 матчей, в которых пропустил 23 гола и 4 поединка отыграл на ноль.

Онана уже прощалась со сборной Камеруна. Было это из-за конфликта на чемпионате мира. Однако впоследствии вернулся в расположение национальной команды, за которую уже провел 35 поединков.

Ранее сообщалось, что в случае поездки Онана на Кубок африканских наций, МЮ будет рассматривать возвращение испанского голкипера Давида де Хеа, с которым ранее не удалось ударить по рукам по продлению контракта. Титулованный вратарь не хотел идти на пониженные условия, но все еще находится без клуба.

Были даже слухи, если де Хэа в ближайшее время не найдет себе новую команду, то по всей вероятности закончит с футболом.