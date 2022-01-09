Он не тренировался 15 дней, – тренер Эвертона оценил дебют Миколенко в клубе

Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес оценил игру Виталия Миколенко в его дебютном матче против Халл Сити в Кубке Англии. "Ириски" прошли в следующий раунд, победив клуб из Чемпионшипа в овертайме.

Наставник Эвертона Рафаэль Бенитес отметил, что доволен игрой украинца.

Как это было Миколенко получил наивысшую оценку в дебютном матче за Эвертон: он сыграл 120 минут

"Миколенко сыграл неплохо. Он не был полностью готов и немного устал в конце матча. Но это нормально, он не тренировался 15 дней и сразу был вынужден играть при такой интенсивности. Он спокойно действовал с мячом и сохранял организацию при владении. Я доволен его настроем", – сказал тренер "ирисок".

Также Рафаэль Бенитес отметил и качества, над которыми нужно поработать украинцу:

Конечно, ему есть в чем добавлять, в частности надо улучшить английский язык и в целом работать над адаптацией к английскому футболу. Но в целом я им доволен, сегодня он справился.

Дебют Миколенко в Эвертоне: коротко

В самом дебюте матча левый защитник проиграл воздух, и соперник забил гол. На 45+1 минуте украинец получил желтую карточку. Виталий провел на поле весь матч, включая дополнительное время.

За свою игру Миколенко получил оценку 7,4 от портала SofaScore. Это самая высокая оценка среди всех игроков, кто вышел в старте Эвертона. И такую же оценку получил Таунсенд, которого назвали лучшим игроком в составе "ирисок".