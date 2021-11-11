Он может играть на уровне Шевченко, – экс-игрок сборной назвал главного форварда команды
Источник:vZbirna
Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко выделил нескольких нападающих национальной команды в преддверии матча против Болгарии. Одного из футболистов он сравнил с легендой.
Лидер своей команды
По словам Гецко, Роман Яремчук – лидер национальной сборной Украины. Он сравнил форварда с Андреем Шевченко.
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"Яремчук – человек с именем, который показал себя в Европе. На самом деле сегодня, я считаю, это лидер национальной сборной Украины. Это не просто лидер своей сборной, он еще и лидер своей команды – клуба европейского уровня. Это высококлассный футболист, который в дальнейшем может показать большие достижения. Я его приравниваю, что он может сыграть где-то на уровне Андрея Шевченко", – уверяет Гецко.
Специалист также отметил Артема Довбика, однако считает, что ему необходимо больше уверенности и игровой практики.
Что касается Даниила Сикана, то Гецко убежден, что футболиста "тянет" наставник сборной Петраков. Хоть игрок и прекрасно владеет всеми футбольными данными, однако он еще слишком юн, уверяет экс-игрок.
Возможно, он еще молод и это играет большую роль. Хотя тренер ему доверяет, значит он заслуживает место в составе, заслуживает находиться в сборной Украины,
– добавил бывший нападающий сборной Украины.
- Сборная Украины встретится в товарищеской встрече с командой Болгарии в четверг, 11 ноября. Игра начнется в 19.30.
- Матч отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в 21.45.
- "Сине-желтые" находятся на втором месте в группе отбора. Боснийцы отстают от сборной Украины на два балла, а финны уступают национальной сборной одним пунктом.