Он может играть на уровне Шевченко, – экс-игрок сборной назвал главного форварда команды

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко выделил нескольких нападающих национальной команды в преддверии матча против Болгарии. Одного из футболистов он сравнил с легендой.

Лидер своей команды

По словам Гецко, Роман Яремчук – лидер национальной сборной Украины. Он сравнил форварда с Андреем Шевченко.

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"Яремчук – человек с именем, который показал себя в Европе. На самом деле сегодня, я считаю, это лидер национальной сборной Украины. Это не просто лидер своей сборной, он еще и лидер своей команды – клуба европейского уровня. Это высококлассный футболист, который в дальнейшем может показать большие достижения. Я его приравниваю, что он может сыграть где-то на уровне Андрея Шевченко", – уверяет Гецко.

Специалист также отметил Артема Довбика, однако считает, что ему необходимо больше уверенности и игровой практики.

Что касается Даниила Сикана, то Гецко убежден, что футболиста "тянет" наставник сборной Петраков. Хоть игрок и прекрасно владеет всеми футбольными данными, однако он еще слишком юн, уверяет экс-игрок.

Возможно, он еще молод и это играет большую роль. Хотя тренер ему доверяет, значит он заслуживает место в составе, заслуживает находиться в сборной Украины,

– добавил бывший нападающий сборной Украины.