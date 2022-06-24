"Он любит деньги, да здравствует с ними": румынский тренер обвинил Луческу в договорных матчах

Румынский наставник Иоанн Сдробиш плохо высказался о своем земляке и главном тренере Динамо Мирче Луческу. Специалист назвал "Мистера" человеком, очень любящим деньги.

Сдробишь: Я больше не хочу произносить его имя

Иоанн Сдробиш обвинил Мирчу Луческу в участии в договорных матчах. Румынский наставник вспомнил игру против Северной Ирландии, когда команда "Мистера" должна была расписать нулевую мировую. В то же время минимально уступила сопернику.

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Скорее всего, речь идет о матче Румыния – Северная Ирландия 1985 года в квалификации группового раунда на ЧМ. Именно в этом поединке румыны под руководством Луческу проиграли оппоненту с разницей в один гол.

Я больше не хочу произносить его имя. При всем уважении к тому, что он сделал в Украине и в Турции, он взял большие деньги. Он любит деньги, да здравствует с ними до 100 лет. С Северной Ирландией ему предстояло сыграть 0:0, а он проиграл 0:1. Когда вам нужен результат, вы ради него играете. Мы бы прошли квалификацию,

– рассказал Сдробишь.

Земляка главного тренера Динамо вспомнил вылеты итальянских клубов, которыми руководил Луческу – Пиза, Брешия и Реджана. Эти три команды Мирча тренировал в период с 1990 по 1996 годы. В общей сложности во главе трех этих клубов провел 126 матчей.