Он был бы рад, если бы его вызвали в сборную, – Красников о возможном возвращении Ракицкого
Источник:Циганик LIVE
Ярослав Ракицкий расторг соглашение с Зенитом после того, как Россия напала на Украину. Защитник временно тренируется с харьковским металлистом.
Красников: Он хочет играть в футбол
В 2019 году Ярослав Ракицкий переехал в русский Зенит. Таким решением защитник закрыл себе дорогу в сборную Украины, за которую раньше выступал.
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24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное нап2адение на Украину, после чего Ракицкий был одним из первых украинских футболистов, покинувших страну-агрессора. Ярослав расторг контракт с Зенитом.
Сейчас футболист поддерживает форму в харьковском Металлисте. Вице-президент клуба Евгений Красников уверен, что Ракицкий был бы рад возвращению в главную команду страны.
Какая у него позиция? Он хочет играть в футбол. Он не говорит по этому поводу, но я думаю, он был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. И по футбольным качествам, и по тем поступкам, которые он совершил, — мне кажется, заслужил право. А вызовут или нет – это вопрос главного тренера, как он видит,
– сказал Красников.
- В последний раз играл в сине-желтые футболке в октябре 2018 года, когда Украина минимально обыграла Чехию в Лиге наций.
- В нынешнем сезоне Ракицкий успел сыграть во вражеской стране 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
- Ярослав вроде бы близок к тому, чтобы найти себе новую команду. СМИ намекают на переход в турецкий чемпионат.