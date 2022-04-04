Он был бы рад, если бы его вызвали в сборную, – Красников о возможном возвращении Ракицкого

Ярослав Ракицкий расторг соглашение с Зенитом после того, как Россия напала на Украину. Защитник временно тренируется с харьковским металлистом.

Красников: Он хочет играть в футбол

В 2019 году Ярослав Ракицкий переехал в русский Зенит. Таким решением защитник закрыл себе дорогу в сборную Украины, за которую раньше выступал.

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24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное нап2адение на Украину, после чего Ракицкий был одним из первых украинских футболистов, покинувших страну-агрессора. Ярослав расторг контракт с Зенитом.

Сейчас футболист поддерживает форму в харьковском Металлисте. Вице-президент клуба Евгений Красников уверен, что Ракицкий был бы рад возвращению в главную команду страны.

Какая у него позиция? Он хочет играть в футбол. Он не говорит по этому поводу, но я думаю, он был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. И по футбольным качествам, и по тем поступкам, которые он совершил, — мне кажется, заслужил право. А вызовут или нет – это вопрос главного тренера, как он видит,

– сказал Красников.