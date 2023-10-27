Филигранная точность: украинский голкипер оформил дубль в Лиге чемпионов за 25 секунд – видео

Киевский ХИТ досрочно пробился в Элитный раунд футзальной Лиги чемпионов. 26 октября киевляне за три финальных минуты оформили победу над Олмисумом 1:4.

Уже на первой минуте хорваты размочили нули на табло. Сухов хоть и отразил удар соперника, но первым на добивании был Кустура 1:0. Преимущество Олмисума держалось почти до окончания поединка, что заставило изрядно понервничать болельщикам ХИТа, сообщает 24 Канал.

Подробнее об игре 3 минуты – 4 гола киевлян: ХИТ с дублем голкипера эффектно вышел в Элитный раунд Лиги чемпионов

Один из спасателей-героев киевлян

Однако с 37-й по 39-ю минуты киевляне сотворили футзальное чудо. Мяч в течение этих трех минут четыре раза влетал в ворота соперника. Сначала Педяш оформил дубль и вывел украинский клуб вперед 1:2.

Далее за дело взялся голкипер киевлян Сухов. Александру удалось забить дважды из собственной части поля. Для оформления дубля вратарю ХИТа понадобилось всего 25 секунд, пока соперник играл с пятым полевым. Что привело к еще двум пропущенным головам и еще каким – 1:4.

Сухов стал одним из героев украинского коллектива и помог команде досрочно гарантировать выход в Элитный раунд Лиги чемпионов.

Видео дубля голкипера Сухова в Лиге чемпионов

Матч ХИТа, который состоится 28 октября против казахстанского Аята, будет уже более формальным. Однако это не умаляет мотивацию киевлян на одержание еще одной победы.