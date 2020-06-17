Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин намерен объединиться с "Черноморцем". Он планирует перевезти такой проект в Одессу, чтобы возродить местный футбол.

Громкую весть владелец дончан сообщил в комментарии Tribuna.

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Неожиданное заявление

По словам Гельзина, он хочет вернуть Премьер-лигу в Одессу. Он серьезно настроен купить стадион "Черноморец" и впоследствии перевезти "Олимпик" в Одессу.

Сейчас происходит диалог с владельцами футбольной арены. Впоследствии начнутся переговоры с одесским клубом. Фамилия партнера с которым Гельзин готов развивать этот проект, он не называет.

Как только будет договоренность о покупке стадиона, тогда стороны перейдут к другой стадии переговоров.

Подчеркнем, что стадион Черноморец приобрела компания из США, которая была основана в 2016 году, она не имеет никакого отношения к спорту.

Мы готовы сменить бренд "Олимпик" и выступать под другим именем, если получится,

– заявил Гельзин.

УАФ и одесская федерация футбола поддерживают такой проект владельца "Олимпика".

Клуб основан с 2001 года.