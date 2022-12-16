Олимпик плюс Десна: клубы имели все шансы объединиться в одно целое

Олимпик Донецк и Десна Чернигов пострадали от полномасштабной войны России против Украины. Чтобы спасти команды, президенты клубов обсуждали возможное воссоединение коллективов. Также мариупольский Яруд мог присоединиться к такой акции.

Команды искали разные пути, чтобы продолжить свое существование. Но вот добиться симбиоза коллективам не удалось, потому что они захотели сохранять идентичность.

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Директор пролил свет на ситуацию

Бывший генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал подробности. Объяснил, почему донецкая команда не смогла продлить существование и о ситуации с Десной:

"Футбольный клуб Олимпик сейчас на паузе. Сколько она будет продолжаться, никто не знает. УАФ предоставила каникулы для некоторых клубов Первой лиги, есть время подумать о дальнейшем. Когда-то была возможность объединиться с Десной, но потом, подумав и взвесив, каждый президент решил остаться при своих", – рассказал Антонов.

Также экс-директор рассказал о сотрудничестве с еще одним футбольным клубом. На этот раз с мариупольской Ярудой. До воссоединения дело не дошло и некоторые соглашения удалось заключить:

"От Яруда. Когда встал вопрос о продаже клубного имущества, мы с Ярудом тесно на эти темы общались и автобус продали им. А второй стоит сейчас. Ждет своей судьбы. Правда ли, что Яруд хотел объединиться с Олимпиком? Не знаю, мне таких предложений не поступало", – рассказал Алексей.

Последний свой матч донецкий Олимпик провел 26 ноября 2021 года. Тогда они уступили Горняку-Спорту со счетом 1:0 и заняли 11-ю строчку Первой лиги Украины. Десна Чернигов свой последний матч провела 10 декабря в 2021 году, уступив Ингульцу со счетом 2:1. Десна тогда занимала 7 позицию в УПЛ.





