Олимпик будет жить: клуб заявляется на чемпионат Первой лиги

Состав участников соревнований под эгидой ПФЛ Украины может подвергнуться изменениям. Президент ПФЛ Украины Александр Каденко заявил, что Олимпик отправил письмо с просьбой об участии в Первой лиге.

Олимпик не прекратит существование

Также Каденко в эксклюзивном интервью рассказал, в какой лиге будет выступать Николаев, который занял четвертое место в Первом дивизионе, а также объяснил, кто может заменить николаевцев в случае их перехода во Вторую лигу.

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ПФЛ Украины получила официальное письмо от ФК Олимпик с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен, и есть все основания полагать, что отказавшись от соперничества в элите Олимпик поменяется местами с Минаем, который готов снова играть в классе сильнейших,

– заявил он.

"Также завтра поставим точку над "i" и в истории с Николаевом, клубное руководство которого настаивает на переводе команды во Вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем "горожанам" навстречу, и их в Первом дивизионе заменит согласно регламенту Кремень, который занял в прошлом сезоне 15 место и вылетел во Вторую лигу", – подытожил Каденко.