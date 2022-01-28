В Олимпийскую деревню в Пекине прибыли первые украинские спортсмены

Украинские биатлонисты уже прибыли в Олимпийскую деревню. Дарья Блашко рассказала об условиях проживания.

Блашко: прогуляться по поселку еще не было времени

Сборная Украины по биатлону прибыла в Пекин в четверг, 27 января. Украинцы до столицы Зимних Олимпийских игр добирались на самолете, который следовал из Франкфурта.

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Вместе с нашими спортсменами на борту перелет совершали представители Германии и Канады.

На Олимпиаде-2022 будет три олимпийских поселка, которые расположатся в трех кластерах с олимпийскими объектами.

Биатлонисты будут размещаться в поселке Чжанцзякоу в 200 км от Пекина. Здесь также будут жить представителями фристайла, лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина, лыжного двоеборья.

После прохождения всех ковид-протоколов в аэропорту биатлонисты на специальном шаттле добирались в Олимпийскую деревню.

Представительница Украины Дарья Блашко поделились первыми впечатлениями от пребывания в Олимпийской деревне.

"Что-то рассмотреть и прогуляться по самому поселку еще не было времени. Пока получили багаж, поели. Кстати, в столовой немалый выбор блюд, много рыбы, мяса. Сейчас будем отдыхать. А уже утром запланирована разминка и в обед выедем на первую тренировку. Тогда уже можно будет ознакомиться с трассой", – сказала биатлонистка.



Дарья Блашко прибыла в Пекин / Фото НОК Украины

. Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4-го февраля и продлятся до 20-го февраля. Биатлонные гонки будут происходить 5 – 19 февраля.