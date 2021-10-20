Олимпийского чемпиона по боксу осудили за изнасилование несовершеннолетних

Чемпиона Олимпийских игр 1984 года по боксу Пола Гонсалеса признали виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девушками.

Согласно приговору, 57-летний боксер полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. В итоге олимпийский чемпион получил три года и четыре месяца лишения свободы, вместо 18-летнего срока.

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Что известно об аресте Гонсалеса

Пол Гонсалес был арестован еще в декабре 2017 года. Его первой жертвой стала 13-летняя девочка, которая тренировалась в его секции. Второй жертве было 14 лет и она была его племянницей.

Сначала олимпийский чемпион был выпущен под залог в 50 тысяч долларов, которые ему собрали поклонники его боксерского таланта.

Бабушка одной из жертв не соглашается с таким мягким наказанием для насильника и в ближайшее время будет подана апелляция. Гонсалес теперь считается преступником на сексуальной почве 1-го уровня. Таким образом, после освобождения ему придется регистрироваться как сексуальный преступник до конца своей жизни.