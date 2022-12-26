Олимпийскую призёршу приговорили к 12 годам заключения в Беларуси

Диктаторские власти в Беларуси вынесли первый приговор по уголовному делу, которое расследовалось в рамках "спецпроизводства". За ним приговорили к 12 годам лишения свободы призера Олимпийских игр в плавании Александру Герасименю и Александра Опейкина.

Оба спортсмена признаны виновными в создании "Белорусского фонда спортивной солидарности". Именно этот фонд после фальсификации президентских выборов в Беларуси и захвата власти Александром Лукашенко занимался вопросом санкций в отношении Беларуси. За это этот фонд в Беларуси был признан "экстремистским", а его участники обвинялись в "распространении ложной информации о событиях в Беларуси после выборов 2020 года" с августа 2020 года до 20 мая 2022 года.

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Герасименя в свое время была главой этого фонда, а Опейкин является исполнительным директором. Согласно обвинению, из-за действий Опейкина и Герасимены были отменены некоторые международные турниры в Беларуси. Кроме того, ответчики призвали не допускать спортсменов сборной Беларуси к соревнованиям, включая Олимпийские игры, а также не выступать под красно-зеленым флагом.

Оба спортсмена обвинялись по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Они приговорены к 12 годам лишения свободы: Герасименя – всеобщего режима, Опейкин – усиленного режима.

По мнению Генпрокуратуры, действия Герасимены и Опейкина в Фонде спортивной солидарности нанесли ущерб нацбезопасности Беларуси более чем на 320 тысяч долларов. Известно, что наложен арест на имущество Герасимены: более 48 тысяч долларов на счетах, автомобиль Land Rover, мобильные телефоны iPhone и Samsung, квартиру, парковочное место, холодильник, акустическую систему. Это пошло на оплату гражданского иска.

Правда оба спортсмена не будут отбывать свои наказания, ведь давно находятся за границей из-за преследования белорусских властей. А суд над ними провели только после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в уголовно-процессуальный кодекс, который и позволил судить находящихся за рубежом белорусов заочно. Их даже разрешили приговаривать к расстрелу.