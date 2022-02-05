Олимпийские игры в Пекине: расписание выступлений украинцев 6 февраля
В воскресенье, 6 февраля, на Олимпиаде-2022 украинцы проведут борьбу за медали в четырех дисциплинах. Всего в этот день разыграют 7 комплектов наград.
Украина будет представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, санном спорте и прыжках с трамплина, сообщает 24 канал.
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Расписание выступлений украинских спортсменов на 6 февраля
Санный спорт
02:00. Женщины. 5-й тренировочный заезд: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая
Фигурное катание
03:30. Командные соревнования. Женщины. Краткая программа: Анастасия Шаботова
Санный спорт
03:45. Женщины. 6-й тренировочный заезд. Группа В: Елена Стецкив, Юлианна Туницкая
Горнолыжный спорт
05:00. Скоростной спуск. Мужчины. Финал: Иван Ковбаснюк
Лыжные гонки
09:00. Скиатлон 15 км+15 км. Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода
Санный спорт
09:06. Двойки. Мужчины. 1-й тренировочный заезд: Игорь Стахив / Андрей Лисецкий
10:24. Двойки. Мужчины. 2-й тренировочный заезд: Игорь Стахив / Андрей Лисецкий
Прыжки с трамплина:
12:00. Индивидуальное первенство, пробный этап: Евгений Марусяк
13:00. Индивидуальное первенство, Первый этап: Евгений МарусякК слову. Всего Украину в Пекине представляют 45 спортсменов, которые будут выступать в 12 дисциплинах.