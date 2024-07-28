Дебютная победа на Олимпиаде: Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона

На Олимпийских играх стартовал теннисный турнир в женском одиночном разряде. Свой первый поединок на грунтовых кортах Парижа провела украинка Марта Костюк.

Лулу Сун – Марта Костюк 0:2 (4:6, 3:6)

В первом раунде соперницей Марты Костюк была представительница Новой Зеландии Лулу Сун. Накануне Олимпиады 55-я ракетка мира стала сенсационной четвертьфиналисткой Уимблдона, пишет 24 Канал.

Читайте также Не оставила шансов сопернице: Свитолина с разгромной победы начала выступление на Олимпиаде-2024

Костюк пробилась в 1/16 финала

Теннисистки впервые встретились на корте. В первом сете между соперницами завязалась ожесточенная борьба. После восьми геймов счет был равный – 4:4. И все же Марта сумела склонить партию в свою пользу – 6:4.

Второй сет Костюк едва не завершила с баранкой. Украинка уверенно вела в счете после четырех геймов – 4:0. Новозеландка сумела отыграть три подряд гейма. Однако на большее Лулу Сун не смогла. В итоге Марта завершила сет в свою пользу – 6:3.

Напомним, что Костюк дебютирует на Олимпийских играх. В 1/16 финала Олимпиады украинка сыграет против победительницы матча Клары Бюрель и Екатерины Синяковой.

Ранее в 1/16 финала пробилась Элина Свитолина, которая уверенно победила японку Моюку Учудзиму. К сожалению, из-за боли в горле снялась с Олимпиады Ангелина Калинина. Еще одна участница от Украины Даяна Ястремская свой поединок тоже проведет 28 июля.