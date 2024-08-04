Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 4 августа
33-е летние Олимпийские игры в самом разгаре! Вашему вниманию – расписание соревнований девятого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
В Париже продолжаются летние Олимпийские игры-2024. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 4 августа
В воскресенье, 4 августа, состоится девятый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 22-х видах спорта. Из них 12 будут с медалями на кону:
- теннис, одиночный разряд (мужчины)
- теннис, одиночный разряд (женщины)
- фехтование, командная рапира (мужчины)
- стрельба, скит (женщины)
- плавание, 1500 метров вольным стилем (мужчины)
- плавание, 4х100 метров комплексом (мужчины)
- плавание, 50 метров вольным стилем (женщины)
- плавание, 4х100 метров комплексом (женщины)
- спортивная гимнастика, кольца (мужчины)
- спортивная гимнастика, опорный прыжок (мужчины)
- спортивная гимнастика, разновысокие брусья (женщины)
- легкая атлетика, 100 метров (мужчины)
- легкая атлетика, метание молота (мужчины)
- легкая атлетика, прыжки в высоту (женщины)
- стрельба из лука, индивидуальный разряд (мужчины)
- настольный теннис, одиночный разряд (мужчины)
- бадминтон, парный разряд (мужчины)
- гольф, личный зачет (мужчины)
- конный спорт, личная выездка КЮР
- велоспорт, шоссейные велогонки, группа (женщины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 4 августа будет представлена в девяти видах спорта. Четыре из них могут принести нашей стране медаль. При этом боксер Александр Хижняк уже гарантировал себе награду, но может выйти в финал и обеспечить себе как минимум серебро.
Большие надежды возлагаем на Ярославу Магучих и Ирину Геращенко, которые будут прыгать в высоту. Также среди мужчин в метании молота будет бороться за награду Михаил Кохан.
В свою очередь в опорном прыжке медали смогут получить Игорь Радивилов и Назар Чепурной. А в велоспорте участие в шоссейной велогонке примет Юлия Бирюкова.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 4 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|10:00
|Стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (ч)
|Павел Коростылев, Максим Городинец
|13:35
|Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж)
|Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
|15:00
|Велоспорт, шоссейные велогонки, группа (ж)
|Юлия Бирюкова
|17:25
|Спортивная гимнастика, опорный прыжок (ч)
|Игорь Радивилов, Назар Чепурной
|17:45
|Гребной слалом, экстрим-слалом (ж)
|Виктория Ус
|18:20
|Бокс, до 80 килограммов (ч)
|Александр Хижняк – Арлен Лопес Кардона
|20:05
|Легкая атлетика, 400 метров (ч)
|Александр Погорилко
|20:55
|Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж)
|Ярослава Магучих, Ирина Геращенко
|21:30
|Легкая атлетика, метание молота (ж)
|Михаил Кохан
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
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