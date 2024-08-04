Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 4 августа

33-е летние Олимпийские игры в самом разгаре! Вашему вниманию – расписание соревнований девятого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры-2024. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

По теме Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет

Расписание на 4 августа

В воскресенье, 4 августа, состоится девятый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 22-х видах спорта. Из них 12 будут с медалями на кону:

теннис, одиночный разряд (мужчины)

теннис, одиночный разряд (женщины)

фехтование, командная рапира (мужчины)

стрельба, скит (женщины)

плавание, 1500 метров вольным стилем (мужчины)

плавание, 4х100 метров комплексом (мужчины)

плавание, 50 метров вольным стилем (женщины)

плавание, 4х100 метров комплексом (женщины)

спортивная гимнастика, кольца (мужчины)

спортивная гимнастика, опорный прыжок (мужчины)

спортивная гимнастика, разновысокие брусья (женщины)

легкая атлетика, 100 метров (мужчины)

легкая атлетика, метание молота (мужчины)

легкая атлетика, прыжки в высоту (женщины)

стрельба из лука, индивидуальный разряд (мужчины)

настольный теннис, одиночный разряд (мужчины)

бадминтон, парный разряд (мужчины)

гольф, личный зачет (мужчины)

конный спорт, личная выездка КЮР

велоспорт, шоссейные велогонки, группа (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 4 августа будет представлена в девяти видах спорта. Четыре из них могут принести нашей стране медаль. При этом боксер Александр Хижняк уже гарантировал себе награду, но может выйти в финал и обеспечить себе как минимум серебро.

Большие надежды возлагаем на Ярославу Магучих и Ирину Геращенко, которые будут прыгать в высоту. Также среди мужчин в метании молота будет бороться за награду Михаил Кохан.

В свою очередь в опорном прыжке медали смогут получить Игорь Радивилов и Назар Чепурной. А в велоспорте участие в шоссейной велогонке примет Юлия Бирюкова.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 4 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 10:00 Стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (ч) Павел Коростылев, Максим Городинец 13:35 Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж) Анна Рыжикова, Виктория Ткачук 15:00 Велоспорт, шоссейные велогонки, группа (ж) Юлия Бирюкова 17:25 Спортивная гимнастика, опорный прыжок (ч) Игорь Радивилов, Назар Чепурной 17:45 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус 18:20 Бокс, до 80 килограммов (ч) Александр Хижняк – Арлен Лопес Кардона 20:05 Легкая атлетика, 400 метров (ч) Александр Погорилко 20:55 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж) Ярослава Магучих, Ирина Геращенко 21:30 Легкая атлетика, метание молота (ж) Михаил Кохан

Читайте также Дополнительная мотивация: сколько денег заработают украинские спортсмены за медали на Олимпиаде-2024

Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: