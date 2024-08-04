Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 4 августа

4 августа 2024, 00:48
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33-е летние Олимпийские игры в самом разгаре! Вашему вниманию – расписание соревнований девятого дня и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры-2024. С 26 июля по 11 августа спортсмены почти из всех стран мира определят судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 4 августа

В воскресенье, 4 августа, состоится девятый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 22-х видах спорта. Из них 12 будут с медалями на кону:

  • теннис, одиночный разряд (мужчины)
  • теннис, одиночный разряд (женщины)
  • фехтование, командная рапира (мужчины)
  • стрельба, скит (женщины)
  • плавание, 1500 метров вольным стилем (мужчины)
  • плавание, 4х100 метров комплексом (мужчины)
  • плавание, 50 метров вольным стилем (женщины)
  • плавание, 4х100 метров комплексом (женщины)
  • спортивная гимнастика, кольца (мужчины)
  • спортивная гимнастика, опорный прыжок (мужчины)
  • спортивная гимнастика, разновысокие брусья (женщины)
  • легкая атлетика, 100 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, метание молота (мужчины)
  • легкая атлетика, прыжки в высоту (женщины)
  • стрельба из лука, индивидуальный разряд (мужчины)
  • настольный теннис, одиночный разряд (мужчины)
  • бадминтон, парный разряд (мужчины)
  • гольф, личный зачет (мужчины)
  • конный спорт, личная выездка КЮР
  • велоспорт, шоссейные велогонки, группа (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 4 августа будет представлена в девяти видах спорта. Четыре из них могут принести нашей стране медаль. При этом боксер Александр Хижняк уже гарантировал себе награду, но может выйти в финал и обеспечить себе как минимум серебро.

Большие надежды возлагаем на Ярославу Магучих и Ирину Геращенко, которые будут прыгать в высоту. Также среди мужчин в метании молота будет бороться за награду Михаил Кохан.

В свою очередь в опорном прыжке медали смогут получить Игорь Радивилов и Назар Чепурной. А в велоспорте участие в шоссейной велогонке примет Юлия Бирюкова.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 4 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
10:00 Стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (ч) Павел Коростылев, Максим Городинец
13:35 Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж) Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
15:00 Велоспорт, шоссейные велогонки, группа (ж) Юлия Бирюкова
17:25 Спортивная гимнастика, опорный прыжок (ч) Игорь Радивилов, Назар Чепурной
17:45 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус
18:20 Бокс, до 80 килограммов (ч) Александр Хижняк – Арлен Лопес Кардона
20:05 Легкая атлетика, 400 метров (ч) Александр Погорилко
20:55 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж) Ярослава Магучих, Ирина Геращенко
21:30 Легкая атлетика, метание молота (ж) Михаил Кохан

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека