Он нес олимпийский огонь: Надаль начал свой путь с победы на последней для себя Олимпиаде

Знаменитый испанец на этих Играх решил сконцентрироваться на парном разряде, где будет играть с Карлосом Алькарасом. Первый матч получился для Надаля успешным.

Максимо Гонсалес / Андрес Молтени (Аргентина) – Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль (Испания) 0:2 (6:7, 4:6)

На Олимпийских играх-2024 стартовал мужской теннисный турнир в парном разряде. Главным его фаворитом считается испанская пара титулованных игроков – Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, пишет 24 Канал.

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Надаль начинает удачно

Еще вчера, 26 июля, Надаль участвовал в церемонии открытия Олимпиады и даже нес олимпийский огонь. А вот Алькарас уже сегодня играл и в одиночном разряде, где легко одолел ливанца Хади Хабиба (6:3, 6:1).

Всего через четыре часа после этого Карлос вышел на корт уже в паре с Надалем. Их соперниками в 1/16 финала стали аргентинцы Максимо Гонсалес и Андрес Молтени.

Первый сет получился непростым для испанцев. Гонсалес и Молтени дотянули до тайбрейка, но там все же проиграли титулованным соперникам. Второй же сет начался оптимистично для аргентинцев.

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Максимо и Андрес выиграли три первых гейма и были близки к камбэку. Но с четвертого гейма аргентинцы начали проваливаться и в следующих семи розыгрышах взяли всего одно очко.

Таким образом, Надаль и Алькарас прошли в 1/8 финала. Там их соперниками станут или нидерландцы Таллон Грикспор и Уэсли Коолхоф, или же венгры Мартон Фучович и Фабиан Марожан.