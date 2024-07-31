Сказочная красота Таити: на Олимпийских играх было сделано одно из самых крутых фото в истории

Соревнования по серфингу на Олимпиаде решили отправить подальше от материковой части Франции. Впрочем кадры с турнира на Таити поражают болельщиков спорта в интернете.

Во Франции набирают обороты 33-е летние Олимпийские игры-2024. Соревнования в основном проводятся в Париже, но несколько видов спорта организаторы перенесли в другие регионы, пишет 24 Канал.

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Невероятный кадр

В частности, турнир по серфингу отправили вообще на Таити. Этот остров принадлежит Франции, но находится в Тихом океане. Именно там прошло одно из соревнований программы, где зажег бразилец Габриэль Медина.

В одном из заездов 30-летний спортсмен сумел укротить волну-одиночку и получить за свое выступление аж 9,9 балла из возможных 10-ти. Впрочем, больше всего фанатов покорила фотография Медины в конце упражнения.

Видео заплыва Габриэля Медины:

Фотографу Жерому Бруе удалось подловить шикарную фотографию Габриэля. Во время выныривания из-под волны бразилец в полете продемонстрировал большой палец, а на фотографии кажется, что атлет как будто летает над водой.



Крутая фотография Габриэля Медины после заплыва / фото Getty Images

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Этот снимок стал настоящим хитом интернета. За сутки его просмотрели более миллиона пользователей. Только на странице бразильской олимпийской команды уже более 8 миллионов просмотров этой фотографии.

Отметим, что полуфиналы и финал по мужскому серфингу запланированы на 31 июля. Всего на Олимпийских играх-2024 будет разыграно аж 329 комплектов медалей. Соревнования продлятся до 11 августа.