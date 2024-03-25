Первый в истории матч: олимпийская сборная Украины уступила Японии U-23
Олимпийская сборная Украины провела товарищеский матч против команды Японии в рамках подготовки к Играм в Париже. Подопечные Ротаня уступили со счетом 0:2.
Отметим, матч с японской командой стал первым для Украины в рамках подготовки к Олимпийским играм-2024. Летом прошлого года украинцы впервые пробились на Игры по футболу по итогам выступления на молодежном чемпионате Европы, пишет 24 Канал.
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Япония U-23 – олимпийская сборная Украины 2:0
Голы: Сато, 48, Танака, 76
Команда Японии имела преимущество в первом тайме. Соперники создали несколько голевых моментов у ворот Украины, однако забить не удалось. На перерыв команды ушли при нулевом счете.
В начале второй половины матча японцы забили первый гол. После подачи с углового футболист японцев попал ударом головой в каркас ворот, а первым на добивании был полузащитник Кейн Сато.
На 76-й минуте Японии удалось удвоить преимущество. После нескольких ошибок "сине-желтых" в защите хавбек Сатоси Танака получил мяч в штрафной площадке и точно пробил в дальний угол ворот.
Украинцам не удалось ответить. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Японии.
Матч с участием олимпийской сборной: смотрите видео
Что известно об олимпийской сборной
- По итогам жеребьевки Олимпийских игр-2024 подопечным Ротаня выпало сыграть с Аргентиной и Марокко, еще один соперник определится после Кубка Азии U-23.
- Заявка сборных на турнир составляет 18 футболистов. На Олимпиаде мужские команды будут представлены игроками до 23 лет, также каждая команда может заявить трех футболистов, которые превышают этот возраст.