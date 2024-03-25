Отметим, матч с японской командой стал первым для Украины в рамках подготовки к Олимпийским играм-2024. Летом прошлого года украинцы впервые пробились на Игры по футболу по итогам выступления на молодежном чемпионате Европы, пишет 24 Канал.

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Япония U-23 – олимпийская сборная Украины 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

Команда Японии имела преимущество в первом тайме. Соперники создали несколько голевых моментов у ворот Украины, однако забить не удалось. На перерыв команды ушли при нулевом счете.

В начале второй половины матча японцы забили первый гол. После подачи с углового футболист японцев попал ударом головой в каркас ворот, а первым на добивании был полузащитник Кейн Сато.

На 76-й минуте Японии удалось удвоить преимущество. После нескольких ошибок "сине-желтых" в защите хавбек Сатоси Танака получил мяч в штрафной площадке и точно пробил в дальний угол ворот.

Украинцам не удалось ответить. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Японии.

Матч с участием олимпийской сборной: смотрите видео

Что известно об олимпийской сборной