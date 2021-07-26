Олимпийская надежда Украины: установит ли Ярослава Магучих рекорд и выиграет ли золотую медаль

Сборная Украины пока без золотых медалей на Олимпиаде-2020. Одной из тех, кто может пополнить нашу копилку золотой наградой, является прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Кроме золотой медали, она может установить мировой рекорд.

Ярославе Магучих всего 19 лет. Но она уже в полный голос заявила о себе. Победы на юношеских Олимпийских играх и чемпионате Европы среди молодежи, победа на чемпионате Европы в помещении.

Стоит внимания Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

В 2021 году Магучих – лидер мирового сезона, так как ей покорилась высота в 2,03 метра. Поэтому от нее ожидается и победа на Олимпиаде-2020.

Главная соперница Магучих на соревнованиях – Мария Ласицкене из ОКР, а также еще одна украинка – Юлия Левченко. Именно Ласицкене обошла Магучих на Чемпионате мира в 2019 году, взяв высоту в 2,06 метра. Поэтому украинка будет стремиться взять реванш.

Эксперты считают именно Магучих главной фавориткой соревнований. В Favbet на ее победу выставлен коэффициент 1,8. Для примера, на победу Ласицкене – коэффициент 4.

Принести победу может и Юлия Левченко. Ее шанс букмекеры оценили коэффициентом 6.

Украину в этой дисциплине будет представлять и Ирина Геращенко. Однако ее победа будет довольно неожиданной – коэффициент 30 на получение ею олимпийского золота.

Покорится ли Магучих мировой рекорд

Мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин был установлен 30 августа 1987 года в Риме. Болгарка Стефка Костадинова прыгнула на 2,09 метра. После этого почти 34 года никто не может не то, что побить этот рекорд, но и повторить его. Ближе всех была Бланка Влашич, которая 31 августа 2009 года прыгнула на 2,08 метра.

У Ярославы Магучих лучший показатель – 2,04 метра, который она показала в 2019 году. Сможет ли она улучшить свой показатель на Олимпиаде? Вполне. Так как в 2021 году она с каждыми соревнованиями "подбирала сантиметры", и пока остановилась на 2,03 метра. Но хватит ли этого для установления мирового рекорда? В Favbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 5 на то, что Магучих покорится мировой рекорд на Олимпиаде-2020.