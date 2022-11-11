Олимпийская чемпионка сняла свою кандидатуру на выборах главы НОК в пользу другого кандидата

Украинская биатлонистка Елена Билосюк решила снять свою кандидатуру на выборах президента Национального олимпийского комитета. На этих выборах она будет поддерживать Жана Беленюка.

В общей сложности свои кандидатуры на выборы президента НОК Украины выдвинули четыре человека. Кроме Елены Билосюк и Жана Беленюка, это сделали министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и директор НДИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Действующий президент НОК Украины Сергей Бубка решил не баллотироваться.

Читайте также Никаких выборов без выбора: интервью с Беленюком о Бубке, НОК и "конфликте" с Гутцайтом

За неделю до голосования Елена Билосюк решила снять свою кандидатуру. Зато решила объединиться с командой Жана Беленюка.

"За время независимости уже родилось и выросло поколение сознательных, решительных и патриотических людей, одним из которых является Жан Беленюк. Мы с Жаном оба имеем четкую позицию, сформировано взвешенное видение того, какие идеалы должны стоять на первом месте и какие вещи сегодня устарели, а в некоторых случаях – недопустимы", – объяснила свое решение Елена Билосюк.

Очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК состоится уже 17 ноября 2022 года. Там и изберут нового президента Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним, Елена Билосюк (девичья фамилия Пидгрушная) – олимпийская чемпионка 2014 года в составе сборной Украины по биатлону.