Олимпийская чемпионка будет выступать за сборную Украины на Кубке IBU: 36 лет не помеха биатлону

Легендарная Валентина Семеренко не торопится класть винтовку и лыжи в сторону. 36-летняя биатлонистка продолжит выступать за сборную Украины на международном уровне.

Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка IBU, который примет шведский Идре. Тренер команды Б Игорь Ященко рассказал, кто вошел в состав украинской сборной.

Объявлен состав Украины на первый этап Кубка Мира по биатлону: Подручный в обойме команды

Среди 5 биатлонисток выделяется появление олимпийской чемпионки и титулованной спортсменки Валентины Семеренко. 36-летняя биатлонистка постарается вернуться в главную команду, которая выступает на Кубке мира.

В прошлом сезоне-2021/2022 Валя ни разу не заезжала на пьедестал. Ее лучшим результатом стало 4 место в индивидуальной гонке в австрийском Обертиллиахе.

Состав сборной Украины на Кубок IBU

Валентина Семеренко

Любовь Кипяченкова

Надежда Белкина

Кристина Дмитренко

Валерия Дмитренко

Не исключено, что в гонках примут участие восстанавливающиеся после болезни сестры Меркушини. Именно поэтому Анастасия не попала в состав "сине-желтых" на Кубок мира, первый этап которого состоится в финском Контиолахте.

Кубок IBU, как и Кубок мира, стартует 29 ноября 2022 года.