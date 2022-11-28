Олимпийская чемпионка будет выступать за сборную Украины на Кубке IBU: 36 лет не помеха биатлону

28 ноября 2022 , 09:08
Читати новину українською

Источник:

телеграмм-канал Biathlonnews.com.ua

Легендарная Валентина Семеренко не торопится класть винтовку и лыжи в сторону. 36-летняя биатлонистка продолжит выступать за сборную Украины на международном уровне.

Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка IBU, который примет шведский Идре. Тренер команды Б Игорь Ященко рассказал, кто вошел в состав украинской сборной.

Объявлен состав Украины на первый этап Кубка Мира по биатлону: Подручный в обойме команды

Среди 5 биатлонисток выделяется появление олимпийской чемпионки и титулованной спортсменки Валентины Семеренко. 36-летняя биатлонистка постарается вернуться в главную команду, которая выступает на Кубке мира.

В прошлом сезоне-2021/2022 Валя ни разу не заезжала на пьедестал. Ее лучшим результатом стало 4 место в индивидуальной гонке в австрийском Обертиллиахе.

Состав сборной Украины на Кубок IBU

  • Валентина Семеренко
  • Любовь Кипяченкова
  • Надежда Белкина
  • Кристина Дмитренко
  • Валерия Дмитренко

Не исключено, что в гонках примут участие восстанавливающиеся после болезни сестры Меркушини. Именно поэтому Анастасия не попала в состав "сине-желтых" на Кубок мира, первый этап которого состоится в финском Контиолахте.

Важно! Кубок IBU, как и Кубок мира, стартует 29 ноября 2022 года.
Автор: Софія Кулай