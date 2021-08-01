На Олимпиаде побили рекорд украинки, который держался 26 лет

Юлимар Рохас из Венесуэлы побила мировой рекорд в тройном прыжке. Она улучшила показатель украинки Инессы Кравец, который был установлен в 1995 году.

Уже в первой своей попытке Рохас побила олимпийский рекорд на 2 сантиметра, прыгнув на 15.41. Следующие четыре попытки были не столь удачными (две из них не были засчитаны).

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Учитывая, что уже первый прыжок принес венесуэлке золотую награду. Поэтому она решила замахнуться и на мировой рекорд. И таки сделала это. В шестой попытке она прыгнула на 15,67 метра.

Юлимар Рохас сразу на 17 сантиметров улучшила мировой рекорд, который в 1995 году установила украинка Инесса Кравец.

Серебряную медаль в тройном прыжке получила Патрисия Мамона из Португалии (15,01 метра). Бронзовая награда – у испанки Ани Пелетейро (14,87 метра).